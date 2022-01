Oroscopo Capricorno di oggi 21 e domani 22 gennaio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 gennaio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Per merito della Luna in trigono a Venere, se siete soli, un incontro vi spiazzerà. Dovrete fare una scelta: far finta di nulla o mettervi in gioco totalmente. Ascoltate cosa vi comunica il partner. Accogliete le sue ragioni, cercando di mettervi nei suoi panni. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata