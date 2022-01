Oroscopo Acquario di oggi 22 e domani 23 gennaio

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 gennaio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Acquario

A causa della Luna dispettosa in Vergine, l’umore sarà un po’ ballerino. Siate più pazienti in famiglia e non tirate troppo la corda, perché potrebbe spezzarsi. Date ascolto a Marte, che vi aiuta a tirare fuori la giusta grinta per realizzare le vostre mete ed emergere. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

