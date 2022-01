Oroscopo di oggi 22 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 22 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 22 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Il coraggio e lo spirito d’iniziativa vi offriranno l’occasione per essere ammirati da colleghi che fin qui si sono dimostrati alquanto freddi nei vostri confronti. Procederete sulla vostra strada, contando solo sui vostri mezzi. Non disdegnate però un supporto...

Toro. 21/4 – 20/5

Con Venere amica e Saturno contro, siete in pieno fermento creativo. Anche se avvertite che vi manca qualcosa, non riuscite a mettere a fuoco cosa. Solo le persone che fanno in concreto quello che dicono possono veramente insegnarvi moltissimo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna promette bene, ma fino a quando Giove sarà ostile, il vostro cielo non si rasserenerà mai del tutto e presenterà qua e là qualche nuvoletta. Giove in quadratura vi confonderà le idee, fin troppo determinate. Vi innervosirà con mille cose da fare.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un sabato, con la Luna alleata, in cui saprete esprimere gioia e riconoscenza alle persone amate, che vi riempiranno di attenzioni e coccole. Qualche contrarietà vi farà sentire inadeguati, ma ritroverete l’abituale verve e la capacità di reagire.

Leone. 23/7 – 23/8

La routine si farà più impegnativa. Si pretenderà che sacrifichiate il vostro tempo libero e non vi sarà possibile evitare decisioni rimaste in sospeso. Di fronte a una difficoltà, non chiudetevi a riccio e se ne avete la necessità, sappiate chiedere aiuto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con le stelle di oggi, la giornata sarà in bilico. Invece di buttarvi nell’azione in modo esagerato, prendetevi piuttosto un po’ di riposo. Imparate a nascondere il bisogno di sicurezza e tenerezza, quando ci si aspetta da voi un ruolo più severo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie a Saturno, con il partner vi porrete delle mete comuni molto coinvolgenti e questo darà dimostrazione della solidità del vostro legame. Mettete mano a piccole complicazioni che si trascinano da tanto, prima che diventino dei veri problemi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se fate coppia fissa, affronterete vecchie questioni spinose ed eliminerete situazioni di attrito che a lungo andare potrebbero logorare il rapporto. Ci voleva proprio questa Luna in Vergine oggi, per farvi riacquistare il sorriso in famiglia!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la Luna in Vergine quadrata a Marte nel segno, sul lavoro avvertirete l’esigenza di operare dei cambiamenti, ma avrete poca pazienza per attuarli. Se non vi sentite compresi dal partner, provate a capirne le motivazioni, cercate il dialogo, non la lite.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per merito della Luna in trigono a Plutone, è giunto il momento di dichiararvi con la persona che vi piace. Supererete timori e dubbi di non essere ricambiati. La scarsa disponibilità di un collega non vi scalfirà, anzi saprete sopperire in modo rapido ed efficace.

Acquario. 21/1 – 19/2

A causa della Luna dispettosa in Vergine, l’umore sarà un po’ ballerino. Siate più pazienti in famiglia e non tirate troppo la corda, perché potrebbe spezzarsi. Date ascolto a Marte, che vi aiuta a tirare fuori la giusta grinta per realizzare le vostre mete ed emergere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Qualche contrasto in famiglia per colpa della Luna ostile. Vi sentite spinti verso scelte che non vi allettano, ma non saprete pronunciare un no chiaro e deciso. Distinguete tra le collaborazioni che potrebbero arricchirvi e quelle che non vi danno garanzie.

