Oroscopo Pesci di oggi 22 e domani 23 gennaio

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 gennaio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Qualche contrasto in famiglia per colpa della Luna ostile. Vi sentite spinti verso scelte che non vi allettano, ma non saprete pronunciare un no chiaro e deciso. Distinguete tra le collaborazioni che potrebbero arricchirvi e quelle che non vi danno garanzie. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

