Oroscopo Capricorno di oggi 23 e domani 24 gennaio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 gennaio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Per colpa della Luna quadrata a Venere, sarete insofferenti e vi farete prendere dalla fretta di chiarire con il partner noiose faccende che vi pesano nel quotidiano. Venere vi aiuterà nella scelta di un nuovo look, un nuovo taglio di capelli, per esaltare il vostro charme. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

