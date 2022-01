Oroscopo di oggi 23 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 23 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Nella professione, con la Luna ostile, la distrazione potrebbe causarvi qualche disguido pratico o uno sgradevole equivoco con i colleghi. Non rinunciate a un progetto che vi frulla in mente da tempo. Coinvolgete gli amici con il vostro entusiasmo.

Toro. 21/4 – 20/5

A causa di Saturno contro, affari che sembravano conclusi verranno rivoluzionati all’ultimo minuto oppure rimandati o forse addirittura accantonati. Se avete un lavoro precario o siete in attesa di una risposta, non siate pessimisti: Giove vi sponsorizza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con Marte opposto, meglio guardarsi dalle relazioni superficiali, vissute all’insegna dello scarso impegno. Il rischio di uscirne delusi è molto alto. Marte è sfavorevole: gli acquisti non promettono bene. Riflettete, per evitare fastidiosi ripensamenti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie alla complicità di Giove e Nettuno, potreste conoscere una persona con cui intrecciare una simpatia che vi farà fantasticare con gioia e curiosità. I favori di Giove vi consentiranno di riappropriarvi completamente del controllo di una situazione delicata.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna benevola, saprete creare un’atmosfera rilassata. Non prenderete in considerazione le piccole manchevolezze di chi vi vive accanto. Avrete a che fare con lievi inconvenienti che saprete fronteggiare con abilità e il tempismo giusto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giove nell’opposto segno dei Pesci potrebbe indurvi a metter mano al portafogli troppo di frequente. Siate prudenti e previdenti! Nel rapporto con chi amate avrete l’animo di far emergere il malcontento e chiarirlo senza remore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per merito delle stelle di oggi, riuscirete a realizzare un sogno che accarezzate da tempo e che vi farà vedere il futuro sotto una nuova prospettiva. Non tergiversate. Basterà un sorriso della Luna nel segno per scoprire soluzioni mai intraviste e considerate prima.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con lo zampino di Urano avverso, potreste avere un confronto piuttosto diretto con un collega di lavoro. Tutto bene, ma controllate le parole. Visto Venere sorridente, una storia sentimentale in apparenza passeggera diventerà stabile e fissa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la Luna in Vergine quadrata a Marte nel segno, sul lavoro avvertirete l’esigenza di operare dei cambiamenti, ma avrete poca pazienza per attuarli. Se non vi sentite compresi dal partner, provate a capirne le motivazioni, cercate il dialogo, non la lite.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per colpa della Luna quadrata a Venere, sarete insofferenti e vi farete prendere dalla fretta di chiarire con il partner noiose faccende che vi pesano nel quotidiano. Venere vi aiuterà nella scelta di un nuovo look, un nuovo taglio di capelli, per esaltare il vostro charme.

Acquario. 21/1 – 19/2

Gli astri iridescenti del vostro cielo faranno sì che la voglia di fare s’incastri provvidenzialmente con la possibilità di concretizzare. Non perdete tempo! Potrete lavorare con tranquillità e saprete raggiungere più speditamente le mete tanto sospirate.

Pesci. 20/2 – 20/3

In famiglia darete il meglio di voi con il minimo sforzo, anche se con Marte nemico, sentirete tutto il peso degli obblighi che questo comporta. Con Venere in sestile, sarete felici di lasciarvi andare alle tenerezze e alle attenzioni del partner.

