Oroscopo di domani 24 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 24 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 23 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Se avete idee per incrementare gli introiti dell’attività lavorativa, grazie a Marte bendisposto troverete un complice fidato per concretizzarle. Evitate di rivelare i vostri progetti a un amico scettico: vi frenerebbe con le sue osservazioni.

Toro. 21/4 – 20/5

Con Venere, Marte e Urano benevoli, potreste guardare improvvisamente con occhi diversi una persona finora solo amica e vederne tutto il fascino. Un’insolita proposta vi incuriosirà molto. Accettatela senza inutili e sterili tentennamenti. Buttatevi!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Per colpa di Giove ostile, imprese allettanti si riveleranno più dispendiose del previsto. Prima di rischiare, chiedete consiglio a un esperto. La Luna vi farà trascorrere un piacevole lunedì, incontrando situazioni emozionanti e piacevoli.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con Marte e Plutone contrari, fate attenzione a bilanciare bene l’eccessiva attività con i tempi di riposo: il fisico ne potrebbe risentire. Marte è opposto dal segno del Capricorno: ritmi sostenuti e tanti compiti. Il tempo non vi basterà mai.

Leone. 23/7 – 23/8

Prima o poi Saturno andrà a transitare altrove, e le piccole rinunce e la pazienza messa in campo alla fine verranno premiate. Siate ottimisti! Con Mercurio e Saturno in opposizione, sarete molto suscettibili e basterà una sola parola per ferirvi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie ai favori di Venere e Plutone, il vostro sorriso magnetico e seduttore vi aiuterà ad aprire tutte le porte, anche quelle chiuse a doppia mandata. Riattivate il metabolismo sopito di questa stagione fredda, con qualche camminata nella natura.

Bilancia. 23/9 – 22/10.

Con la Luna che sorride a Saturno e bisticcia con Plutone, giornata altalenante con situazioni stressanti che richiedono dispendio di energie. La Luna in trigono a Saturno vi aiuterà a migliorare e consolidare la relazione con la persona che amate.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Urano, sfavorevole dal segno opposto del Toro, creerà delle difficoltà inaspettate che potrebbero farvi rimandare o rallentare un progetto a cui state lavorando. Con Saturno quadrato, il consiglio di un amico sarà risolutivo, ma vi richiederà ferrea autodisciplina.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’azione di un serio e avveduto Saturno renderà concreti quei desideri che in origine erano poco realizzabili, suggeriti da Nettuno contrario. L’ottima Luna nel segno della Bilancia oggi vi dona tanta serenità e allegria da trasmettere agli altri.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna in Bilancia quadrata a Plutone in casa vostra, l’umore oggi è instabile. Dovrete mettere in conto l’insofferenza e qualche brusca reazione. Regalatevi un capo di abbigliamento nuovo, se può aiutarvi a sentirvi meglio nella vostra pelle.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per merito della Luna in Bilancia in trigono a Saturno congiunto, oggi finalmente potrete cominciare a raccogliere i frutti del vostro impegno. Avrete l’occasione di lavorare fianco a fianco con persone di alto livello, da cui imparare moltissimo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grazie a Marte in sestile che svetta nel vostro cielo, avrete forza e audacia. Idee brillanti per soluzioni ingegnose ai problemi contingenti. Venere è vostra complice: l’espressione creativa è favorita nelle attività artistiche e in quelle legate allo spettacolo.

