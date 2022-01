Oroscopo Pesci di oggi 23 e domani 24 gennaio

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 gennaio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

In famiglia darete il meglio di voi con il minimo sforzo, anche se con Marte nemico, sentirete tutto il peso degli obblighi che questo comporta. Con Venere in sestile, sarete felici di lasciarvi andare alle tenerezze e alle attenzioni del partner. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

