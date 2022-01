Oroscopo Scorpione di oggi 23 e domani 24 gennaio

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 gennaio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Con lo zampino di Urano avverso, potreste avere un confronto piuttosto diretto con un collega di lavoro. Tutto bene, ma controllate le parole. Visto Venere sorridente, una storia sentimentale in apparenza passeggera diventerà stabile e fissa. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

© Riproduzione riservata