Oroscopo di domani 25 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 25 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 25 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Con Venere e Marte ostili, momenti di incomprensione e tensione con il partner, ma vale veramente la pena rovinarsi la giornata per piccole scaramucce? In questo periodo, con la persona amata dovreste imparare ad essere un po’ meno impulsivi.

Toro. 21/4 – 20/5

Sarà un martedì piuttosto movimentato, a causa della Luna opposta a Urano. Avrete a che fare con amici o familiari un po’ troppo invadenti. Venere e Marte vi doneranno tatto e chiarezza per poter appianare eventuali malintesi nella coppia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Occhio, perché Giove è sfavorevole e sarete tentati di eccedere nelle spese. Non fate il passo più lungo della gamba, cosa assolutamente da evitare. Con Saturno complice, non rimandate un impegno importante che potrebbe dare frutti insperati.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie alla Luna in Scorpione e a Urano benevoli, oggi potreste fare un incontro capace di provocare, nella vostra vita, cambiamenti a tutto tondo. Se non avete ancora trovato l’amore, Urano vi aiuterà con atteggiamenti più sensuali, spigliati e fiduciosi.

Leone. 23/7 – 23/8

Vivrete il legame sentimentale alla giornata. Dato che Venere e Marte sono indifferenti al segno, non è il periodo migliore per avviare grandi progetti per il futuro. Farete in modo che alcuni errori del passato diventino una preziosa occasione di crescita personale.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se dovete prendere decisioni delicate, non temete, Marte vi darà una mano a fronteggiare la confusione nei giudizi, provocata da Giove e Nettuno opposti. Se siete single, Urano potrebbe procurarvi un incontro sorprendente in un luogo imprevisto.

Bilancia. 23/9 – 22/10.

Riflettete prima di mettere in atto investimenti economici impegnativi. Con l’aiuto di Saturno, fidatevi della scrupolosità per trovare la soluzione a un problema. Invitate, cortesemente, un familiare a fare meno chiacchiere con tutti, ad essere più riservato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Considerate queste stelle un po’ discordanti, da una parte farete scelte anche coraggiose, dall’altra resterete passivamente in attesa delle mosse altrui. Trascurate un po’ troppo il fisico. Badate a un’alimentazione più sana e a un po’ più di movimento.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La famiglia è al centro dei vostri pensieri, ma sarà bene ricordare che oltre all’apporto pratico, c’è anche bisogno di dimostrare l’affetto che provate. Giove avverso vi scompiglia la giornata, ma Saturno compiacente contribuisce a rasserenarla e a renderla ordinata.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per merito della Luna in sestile a Marte, prevedere le azioni di un collaboratore poco leale non sarà difficile. Potrete così concentrarvi sul vostro lavoro con tranquillità. Vi ritroverete ad architettare nuovi progetti e a mettere in cantiere smaglianti successi futuri.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per colpa della Luna in Scorpione quadrata a Mercurio nel segno, gli impegni subiranno dei disguidi e dei ritardi che vi renderanno nervosi e poco socievoli. Per quanto riguarda la correttezza, svolgerete i vostri compiti in maniera più che attenta. Maggiore disinvoltura.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Scorpione in trigono a Giove nel vostro cielo favorirà gli incontri con persone nuove. E forse fra queste ci sarà qualcuno che vi farà innamorare. Svolgerete il vostro lavoro con responsabilità, e questo farà crescere il rispetto e la stima dei colleghi.

