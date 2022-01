Oroscopo Leone di oggi 24 e domani 25 gennaio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 gennaio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Prima o poi Saturno andrà a transitare altrove, e le piccole rinunce e la pazienza messa in campo alla fine verranno premiate. Siate ottimisti! Con Mercurio e Saturno in opposizione, sarete molto suscettibili e basterà una sola parola per ferirvi.. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata