Oroscopo: qual è la compatibilità del Capricorno in amore con tutti i segni. Affinità di coppia

Qual è la compatibilità del Capricorno con gli altri segni zodiacali secondo Artemide? E l'affinità di coppia con tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Governato dal severo Saturno e dall'elemento saggio della Terra, il Capricorno non si aspetta solo spensieratezza dall'amore. Si avvicina alla ricerca di una seconda metà come un'impresa seria, preferendo stare da solo piuttosto che accontentarsi di relazioni casuali.

Le caratteristiche del Capricorno

I rappresentanti di questo segno sono riservati, il che impedisce loro di fare un'impressione positiva al primo incontro. I giovani Capricorno creano inconsciamente una barriera psicologica nella comunicazione, quindi nella loro giovinezza non sono molto fortunati in amore. La fiducia interiore e il successo nelle questioni di cuore giungono a loro man mano che acquisiscono status sociale, ricchezza materiale ed esperienza.

La strategia del Capricorno per conquistare un partner si basa sulla dimostrazione della propria ricchezza. L'uomo Capricorno cercherà di stupire con un vestito costoso, un'auto, un lavoro promettente. La donna Capricorno cercherà di conquistare la simpatia con l'aiuto di un aspetto rispettabile, il desiderio di creare una famiglia e le promesse di essere una moglie fedele.

Il Capricorno non può determinare intuitivamente se è compatibile con la persona che gli piace. All'inizio, soccombe all'attrazione fisica e solo dopo qualche tempo si rende conto se qualcuno sia ideale come compagno di vita.

Come sono i Capricorno in amore?

Il Capricorno innamorato non perde il buon senso. Anche nella fase iniziale della relazione, non commette sciocchezze: non spende metà del suo stipendio per un regalo costoso e non dice parole tenere. Invece, rafforza i suoi sentimenti con le azioni, ad esempio, può andare a incontrare il suo amore all'aeroporto, anche se l'aereo arriva a tarda notte, e l’indomani deve andare al lavoro. Il Capricorno aderisce alle formalità del corteggiamento classico e segue rigorosamente le tradizioni familiari. Cercherà di pensare a tutti i dettagli del primo appuntamento per renderlo indimenticabile. Se è sicuro del suo partner, non ritarderà l’appuntamento all'anagrafe. È probabile che il Capricorno si sposerà già nel primo anno di fidanzamento.

Il matrimonio per il Capricorno è un impegno che prende molto sul serio. Capisce che anche le persone sinceramente amorevoli hanno problemi nelle relazioni ed è pronto a fare di tutto per superarli. Se sorgono crisi nella vita familiare, cerca di superare ogni ostacolo pensando al futuro dei propri cari.

Il benessere materiale, la carriera, lo status sociale sono le massime priorità per un rappresentante degli elementi della Terra. Per ottenere ciò che vuole, il Capricorno è pronto a fare di tutto, e non vede nulla di riprovevole anche in un matrimonio di convenienza.

Svantaggi di un partner Capricorno

* Avarizia. Nella sua manifestazione estrema, il Capricorno può trasformarsi in una persona patologicamente avida. Questa non è semplice avarizia, ma un’avarizia che raggiunge livelli assurdi. La necessità di condividere la sua proprietà gli dà un attacco di grave disagio. Questo tratto può essere compreso solo dai partner che sono inclini al risparmio. Tutti gli altri scherniscono o stigmatizzano la sua meschinità.

* Diffidenza. Se dici direttamente al Capricorno del tuo amore, molto probabilmente sarà sopraffatto dal dubbio. I rappresentanti di questo segno preferiscono costruire relazioni sulla base del reciproco vantaggio, considerando un'unione pragmatica più onesta della dipendenza sentimentale. Per convincere il Capricorno del disinteresse e della sincerità dei loro sentimenti, dovrai fare molti sforzi. Ma alla fine il Capricorno aprirà dolcemente il suo cuore.

* Chiusura. Il Capricorno può essere una persona molto distaccata che protegge con attenzione il suo spazio personale da intrusioni esterne. Il coinvolgimento emotivo è difficile per lui. Dall'esterno, può sembrare freddo e insensibile. Il rappresentante di questo segno non ama ostentare i suoi sentimenti, il suo mondo interiore è un segreto dietro sette sigilli.

* Effetto Benjamin Button. Artemide sostiene che i Capricorno diventano più giovani con l'età. Come l'eroe di un film famoso (Benjamin Button), durante l'infanzia sono così seri da assomigliare a piccoli vecchi. Ma nel corso degli anni, sembrano tornare alla loro giovinezza, iniziando a recuperare il ritardo. Mentre i loro coetanei stanno invecchiando, perdendo interesse per i piaceri, i Capricorno stanno appena iniziando ad assaporare la vita. Anche a un'età avanzata, riescono a godersi ogni momento della fugace esistenza. La discrepanza tra l'età anagrafica e quella interiore spesso non trova comprensione tra i partner del Capricorno, interferendo con l'evolversi della vita sentimentale.

Segni con i quali i Capricorno sono perfettamente compatibili. Chi è la loro anima gemella?

Compatibilità e affinità del Capricorno con Pesci, Scorpione, Cancro

La migliore compatibilità si osserva tra il Capricorno e i rappresentanti dell'elemento amichevole dell'Acqua (Pesci, Scorpione, Cancro). Nonostante si tratti di personalità contrapposte, le stelle favoriscono tali unioni. Il romanticismo e l'emotività dell'elemento Acqua sono in grado di risvegliare i germogli dei sentimenti più teneri in un Capricorno con i piedi per terra.

Nell'unione Capricorno-Pesci, i partner apprezzano reciprocamente quelle qualità che mancano nella loro natura. I Capricorno ammirano la gentilezza e la lealtà dei Pesci e questi, a loro volta sono attratti dall'ingegno e dalla tenacia del Capricorno. Un amore condiviso per una vita comoda e sicura farà in modo che questa coppia vada nella stessa direzione. La dedizione e il duro lavoro del Capricorno renderanno la relazione finanziariamente prospera, mentre e i Pesci contribuiranno a costruire una famiglia serena.

Il Capricorno e lo Scorpione prosperano poiché condividono le ambizioni reciproche. Una caratteristica della coppia è la determinazione condivisa a fare progressi. Avranno obiettivi chiari per vivere insieme e nulla potrà ostacolarli.

L'anima del Cancro aiuterà a rompere l'armatura esterna del Capricorno per far emergere gli aspetti più puri e belli della sua natura. Il Cancro si sente al sicuro grazie al sostegno di un Capricorno affidabile e di successo.

Segni con cui i Capricorno hanno compatibilità neutra

Compatibilità e affinità del Capricorno con Toro, Vergine e... Capricorno

L’unione con i compagni del suo stesso elemento (Terra), il Toro e la Vergine, dà vita a un rapporto tra partner con gli stessi obiettivi e che si prendono cura l'uno dell'altro. Potresti pensare che la vita di queste persone sia monotona e noiosa, ma questo accade solo a prima vista.

Nella loro relazione ci saranno periodi di passione, esperienze e momenti di vera felicità. La cosa principale è non rovinare tutto con meschinità e testardaggine. Ma la Terra è abbastanza saggia da non spingere la montagna a scontrarsi contro la montagna.

Il Toro, come nessun altro segno, sarà in grado di accettare e condividere qualità del Capricorno come possessività e avidità, perché gli sono familiari in prima persona. Ognuno di loro sarà impressionato dalla pazienza, perseveranza e duro lavoro del proprio compagno.

L'unione Capricorno-Vergine ha il potenziale per un connubio da sogno. Partner laboriosi e motivati ​​non useranno mai l'espressione "non posso". Insieme sposteranno montagne, creeranno famiglie prospere e avranno carriere stellari.

Capricorno-Capricorno: La donna e l'uomo Capricorno hanno ottimi motivi per stare insieme. Hanno l'opportunità di osservarsi reciprocamente: per rendere giustizia dei loro meriti e lavorare insieme sulle rispettive mancanze. Artemide consiglia a una coppia del genere di distribuire chiaramente le responsabilità familiari in modo da non litigare su chi è responsabile di una determinata faccenda.

I segni con cui i Capricorno fanno fatica ad andare d'accordo

Compatibilità del Capricorno con Ariete, Leone, Sagittario, Gemelli, Bilancia, Acquario

Insostenibili sono le unioni del Capricorno con i segni degli elementi Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) e Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario). Il confronto di elementi ostili dà origine a litigi e disaccordi a causa di approcci alla vita completamente diversi, quindi la natura a lungo termine di tali alleanze è problematica.

L'Ariete agisce istantaneamente, senza pensare a cosa otterrà, mentre il Capricorno riflette a lungo se questo gli porterà benefici specifici.

Il Leone cerca di avere successo attraverso il suo fascino e le sue abilità sociali, mentre il Capricorno si affida al duro lavoro e alla diligenza. Tali partner diametralmente opposti come Capricorno e Sagittario sono difficili da trovare nell'intero zodiaco. Il primo è un introverso che preferisce restare nell'ombra; il secondo è un estroverso che ama la società e l'avventura.

La combinazione del Capricorno con i segni d'Aria non è meno problematica. Qui il materialismo entra in conflitto con l'idealismo, il senso degli affari combatte l'astrattezza. Le coppie tra loro si formano, di regola, durante la giovinezza spensierata, quando una persona agisce per capriccio e pensa poco alle conseguenze delle sue azioni. Ma man mano che maturano, le incompatibilità si affermano sempre con più forza e tali legami tendono naturalmente a disintegrarsi. Il Capricorno è particolarmente svantaggioso per Gemelli e Acquario. Tuttavia, per un uomo Capricorno c'è la possibilità di un matrimonio felice con una donna Bilancia (cosa che non sempre accade tra donna Capricorno e uomo Bilancia).

