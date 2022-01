Oroscopo di domani 26 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 26 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 26 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Finché Marte in assetto bellicoso transiterà nel Capricorno, serpeggerà intorno a voi un certo nervosismo. Tenete a distanza un conoscente poco sincero. Con Saturno favorevole dall’Acquario, potrete dedicarvi a studi e impegni complicati e gravosi.

Toro. 21/4 – 20/5

Basta con flirt fugaci. Essendo Venere e Marte complici, potrete iniziare una storia che ha tutte le caratteristiche per diventare importante e duratura. Se siete in coppia, procederete sul seminato: arricchirete il dialogo, alimentando la fiducia reciproca.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non fatevi influenzare dall’atteggiamento provocatorio di un collega di poco spessore. Guardate avanti in modo serio e concentrato, senza timori. Nonostante qualche resistenza, riuscirete a portare il partner su ambiti e situazioni che vi sono più congeniali.

Cancro. 22/6 – 22/7

Anche se Venere e Marte sono opposti, voi continuate a mettere legna sul fuoco dei vostri progetti comuni, ideati con creatività e buonsenso. Non sarà semplice accordare la vostra sensibilità con un socio, ma con un po’ di impegno ci riuscirete.

Leone. 23/7 – 23/8

Con Saturno in opposizione, rilassarsi e fare delle sane dormite potrebbero rappresentare un prezioso toccasana per la mente, il corpo e lo spirito. Allontanate i dubbi, i desideri di rivalsa e al tempo stesso chiedetevi. se non siete un po’ troppo incontentabili.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per merito di Venere e Marte che vi proteggono, il rapporto con la persona amata vi richiederà tempo ed energie, che voi sarete felici di concedere. Prima di firmare qualsiasi contratto, vista l’ostilità di Giove, vagliate con attenzione tutti i pro e i contro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se terrete sotto controllo l’irrequietezza e l’ansia, dovrete largamente ringraziare Saturno in Acquario, che vi tiene sotto la sua ala protettiva. Mercurio retrogrado è tornato a infastidirvi. Occhio alle difficoltà d’intesa, e alle parole fuori luogo con il partner.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se oggi più del solito vi perderete in sogni stupendi e magiche fantasie, sarà dovuto a Nettuno in Pesci, che crea un bel trigono con la Luna. Venere e Marte vi supporteranno in amore. Se siete single, vi relazionerete con una persona a voi affine.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A causa di Nettuno ostile, osservate bene il comportamento di quella persona che vorrebbe farvi credere quello che non è, prima di fare qualsiasi mossa. Un evento improvviso potrebbe aprirvi gli occhi su qualcuno a cui avete dato finora troppa fiducia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna in sestile a Venere nel segno, saprete gestire le situazioni professionali più difficili e anche quelle che considerate poco gratificanti. Mercurio retrogrado vi regala un mare di idee e vi fa relazionare con chi poterle mettere in pratica.

Acquario. 21/1 – 19/2

Considerando Saturno nel vostro cielo, riuscite a trovare il lato più piacevole del lavoro per fare il vostro dovere con grande coinvolgimento e determinazione. Con questo Saturno, se un familiare volesse darvi del filo da torcere, saprete rispondere pan per focaccia.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Scorpione in trigono a Nettuno in casa vostra lascia prevedere una giornata ricca di felici auspici, grazie a buonsenso e splendide intuizioni. Sarebbe bene rimettersi un po’ in forma. Fate belle passeggiate nella natura, anche in questa stagione fredda.

