Oroscopo Gemelli di oggi 25 e domani 26 gennaio

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 gennaio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Occhio, perché Giove è sfavorevole e sarete tentati di eccedere nelle spese. Non fate il passo più lungo della gamba, cosa assolutamente da evitare. Con Saturno complice, non rimandate un impegno importante che potrebbe dare frutti insperati. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

