Oroscopo Leone di oggi 25 e domani 26 gennaio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 gennaio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Vivrete il legame sentimentale alla giornata. Dato che Venere e Marte sono indifferenti al segno, non è il periodo migliore per avviare grandi progetti per il futuro. Farete in modo che alcuni errori del passato diventino una preziosa occasione di crescita personale. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

