Oroscopo Ariete di oggi 26 e domani 27 gennaio

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 gennaio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Finché Marte in assetto bellicoso transiterà nel Capricorno, serpeggerà intorno a voi un certo nervosismo. Tenete a distanza un conoscente poco sincero. Con Saturno favorevole dall’Acquario, potrete dedicarvi a studi e impegni complicati e gravosi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

