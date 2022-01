Oroscopo di domani 28 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 28 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 27 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Offrirete solidarietà a un amico che ne ha bisogno. Non esagerate in promesse che non potrete mantenere, ma sappiatelo ascoltare con comprensione. Aiuterete con gioia una persona cara, a chiarire i dubbi che si agitano nel profondo del suo animo.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie a Venere e Marte complici, la vostra storia d’amore percorrerà la via dell’ufficialità e arriverà presto al grande passo: convivenza o matrimonio. Non cedete alla pigrizia, il movimento vi gioverà sicuramente. Copritevi bene e passeggiate all’aperto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la Luna opposta di oggi, cercate di evitare un collega che tende ad ingerirsi nelle vostre questioni professionali e personali. Pazientate! Provate a tenere sul lavoro un atteggiamento di distacco e di discrezione: questo vi premierà.

Cancro. 22/6 – 22/7

Marte avverso vi metterà l’argento vivo addosso e avrete una gran voglia di muovervi in libertà. Ne deriverà una giornata attiva, ma anche stancante. Non potete razionalizzare soprattutto la sfera amorosa, che viaggia sulle onde delle emozioni e del sentimento!

Leone. 23/7 – 23/8

Per merito della Luna benevola in Sagittario, riuscirete ad essere più teneri, disponibili, accorti, anche se faticherete ad accettare un piccolo compromesso. Saturno contro consiglia riposo. Non rubate troppe ore al sonno: la forma psicofisica potrebbe risentirne.

Vergine. 24/8 – 22/9

Quando si tratterà di rivendicare il dovuto, ce la farete a controllare i toni e ad affrontare tensioni e imprevisti, procedendo con sensibilità e saggezza. Non aspettatevi l’aiuto di un amico, perché è troppo interessato a portare acqua al proprio mulino.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Saturno solidale promette costanza e coerenza nei progetti del cuore. Consolidamenti nelle relazioni che ancora non hanno preso una piega ben definita. Considerate e amate la persona che vi sta accanto per quello che è, non per quello che desiderate che sia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con Marte amico in Capricorno, le vostre decisioni non lasciano più spazio a riflessioni. È arrivato il momento di agire. La caparbietà sarà premiata. Mettete una bella pietra sopra una volta per tutte a questioni oramai obsolete. Voltate pagina.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con le stelle odierne, se verrete messi alle strette per dare prova della vostra buona fede, non svicolate. Assumetevi le vostre responsabilità. Non ve la prendete, se una persona che un tempo vi sosteneva vi darà contro. È caduta la maschera.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Momenti appassionati e gioie profonde per chi è in coppia. Single? Se darete fiducia alla persona che vi intriga, di sicuro vi corrisponderà. Giove favorevole dal segno dei Pesci facilita contratti, compravendite, negoziazioni. Osate di più!

Acquario. 21/1 – 19/2

Se sarete costretti, sul lavoro, a lasciare qualcosa di incompleto, non ne fate un dramma. Avrete poi la possibilità di portarlo a termine, come dite voi. Non temete, non farete il passo più lungo della gamba. La Luna amica di Saturno vi guiderà saggiamente.

Pesci. 20/2 – 20/3

A causa della Luna quadrata a Nettuno, sarete sensibili alle lusinghe, forse anche troppo. Un collega potrebbe usarle come stratagemma per farvi capitolare. La Luna ostile a Nettuno vi renderà particolarmente bisognosi di dare e di ricevere coccole.

© Riproduzione riservata