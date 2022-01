Oroscopo Leone di oggi 27 e domani 28 gennaio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 27 gennaio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

A causa di Urano ostile in Toro, meglio non accettare tutte le incombenze e gli inviti che vi verranno proposti, se non volete ritrovarvi sfiniti e sovraccarichi. Concentratevi! Non fatevi abbagliare da vuoti desideri di potere o da seduzioni senza fondamenti pratici. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

