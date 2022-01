Oroscopo Bilancia di oggi 28 e domani 29 gennaio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 gennaio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Saturno solidale promette costanza e coerenza nei progetti del cuore. Consolidamenti nelle relazioni che ancora non hanno preso una piega ben definita. Considerate e amate la persona che vi sta accanto per quello che è, non per quello che desiderate che sia. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

