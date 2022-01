Oroscopo Leone di oggi 28 e domani 29 gennaio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 27 gennaio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Per merito della Luna benevola in Sagittario, riuscirete ad essere più teneri, disponibili, accorti, anche se faticherete ad accettare un piccolo compromesso. Saturno contro consiglia riposo. Non rubate troppe ore al sonno: la forma psicofisica potrebbe risentirne. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

