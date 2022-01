Oroscopo Sagittario di oggi 28 e domani 29 gennaio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 gennaio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Con le stelle odierne, se verrete messi alle strette per dare prova della vostra buona fede, non svicolate. Assumetevi le vostre responsabilità. Non ve la prendete, se una persona che un tempo vi sosteneva vi darà contro. È caduta la maschera. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

