Oroscopo Toro di oggi 28 e domani 29 gennaio

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 gennaio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Grazie a Venere e Marte complici, la vostra storia d’amore percorrerà la via dell’ufficialità e arriverà presto al grande passo: convivenza o matrimonio. Non cedete alla pigrizia, il movimento vi gioverà sicuramente. Copritevi bene e passeggiate all’aperto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata