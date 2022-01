Oroscopo Capricorno di oggi 29 e domani 30 gennaio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 gennaio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Con la Luna complice di Marte e Giove, potrete prendervi la rivincita, lasciando con un palmo di naso chi non scommetteva sulle vostre capacità. Sarete di buonumore, pimpanti come adolescenti. Le energie però non sono illimitate, dunque regolatevi! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

