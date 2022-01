Oroscopo di oggi 29 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 29 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Cielo con qualche nuvola di troppo, ma con Saturno a favore, sfodererete senso pratico arricchito da un invidiabile sesto senso. Un mix invincibile. Questo bel Saturno, con il suo rigore e severità, pretenderà da voi un atteggiamento irreprensibile.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie a Urano, avrete un’idea geniale che vi darà la possibilità di risolvere una questione spinosa tenuta in sospeso da fin troppo tempo. Concentratevi sulle iniziative che vi sono a cuore. In vista occasioni vantaggiose,ma da vagliare attentamente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con Giove quadrato in Pesci, non disperdete le forze in impegni infruttuosi. Rallentate i ritmi, riposatevi in luoghi immersi nella natura. Il cuore sogna con grande romanticismo, meglio invece rimanere ancorati fermamente a terra.

Cancro. 22/6 – 22/7

Sabato un po’ agitato. La Luna avversa vi rende inquieti e accentua un clima disordinato che fa poco per voi. Fate attività che ristabiliscano tranquillità. Giove alleato vi renderà capaci di superare le difficoltà e di scalare le vette più alte del successo.

Leone. 23/7 – 23/8

Con Saturno e Urano sfavorevoli, affronterete fino in fondo ciò che avete preferito fin qui evitare, pur sapendo che il gioco si farà più complesso. Se capiterà un diverbio con un familiare, non mettetevi a rivangare anche quello che è accaduto anni fa.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con Nettuno ostile, oserete un po’ troppo, volendo realizzare la quadratura del cerchio. Regolatevi, se non vorrete essere giudicati troppo utopistici. Piccoli e grandi cambiamenti. Nuove strumentazioni che facilitano il vostro operato. Via vai di colleghi...

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la Luna in Capricorno, giornata faticosa. Avrete un calo di energie, dovuto anche a errori alimentari che non riuscite a correggere. Sul lavoro non sbandierate ai quattro venti le vostre idee se non volete che qualcuno se ne appropri.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con Marte solidale che scalpita e Saturno contro che vi frena, non forzate i tempi. Provate a sintonizzare meglio i vostri ritmi con quelli dei colleghi. Siate riconoscenti nei confronti di un familiare che ha sbrigato un affare complicato al posto vostro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con Giove nemico, sentirete un forte desiderio di pace. Avete bisogno di ricaricare le pile, consumate dalle diverse situazioni che vi pesano quotidianamente. Saturno vi regalerà la chiave per aprire la porta del cuore della persona che avete saputo conquistare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna complice di Marte e Giove, potrete prendervi la rivincita, lasciando con un palmo di naso chi non scommetteva sulle vostre capacità. Sarete di buonumore, pimpanti come adolescenti. Le energie però non sono illimitate, dunque regolatevi!

Acquario. 21/1 – 19/2

Se siete in coppia, farete progetti comuni per mantenere viva la fiamma. Se invece attendete l’incontro fatale, il vostro cuore si aprirà fiducioso. Impegnandovi e armandovi di una grande pazienza, potrete far quadrare i conti nella vostra economia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con Plutone che vi pungola, la passionalità continuerà ad essere alle stelle. Il partner si arrenderà di sicuro alle vostre irresistibili richieste. Urano vi regala una miniera di idee e nuove attività, che vi apriranno innumerevoli strade da battere.

