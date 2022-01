Oroscopo di domani 30 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 30 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 29 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Marte in quadratura dal Capricorno segnala una stancante crescita dei ritmi e un aumento della tensione. Riposate di più e il meglio possibile. Non alleatevi con colleghi dalle intenzioni poco chiare. Anche da soli saprete dimostrare quanto valete.

Toro. 21/4 – 20/5

Con le stelle di oggi, le relazioni affettive complicate s’ingarbuglieranno ancora di più, se non farete ricorso a maggiore disponibilità, ascolto ed empatia. Ottima giornata, nonostante qualche imprevisto, per risolvere questioni burocratiche o finanziarie.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Per sbrogliare una problematica economica, chiedete l’intervento di un esperto. C’è chi non ci penserebbe due volte a farvi lo sgambetto. Procedendo con calma e pazienza, supererete gli ostacoli che frenano la realizzazione di un progetto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giove in trigono infonde senso pratico nelle decisioni che dovete prendere e un tocco di fortuna, che non guasta mai, se dovete sostenere dei cambiamenti. Il consiglio disinteressato di un vecchio amico vi permetterà di cogliere il nocciolo della situazione.

Leone. 23/7 – 23/8

A causa di Saturno contro e Giove indifferente, fate una saggia selezione fra le proposte lavorative che vi giungono e che non sono tutte buone da accettare. Collaborate con degli esperti: sapranno aiutarvi a sfruttare le vostre risorse, anche quelle inespresse.

Vergine. 24/8 – 22/9

Bersagliati da Giove, fareste bene a fare attenzione ai risvolti legali di una scelta lavorativa o di un affare, prima di decidere di mettere nero su bianco. Potrete finalmente portare a termine un lavoro noioso e ripetitivo che vi rende inquieti. Coraggio!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Accettate di conoscere persone nuove: forse tra queste c’è proprio quella che aspettate da molto tempo di incontrare. Non vi scoraggiate. Con Mercurio ostile, gli scambi di opinione con un amico si faranno vivaci, ma poco proficui.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per merito di Giove benevolo che transita nel segno dei Pesci, si prevedono viaggi fortunati, soggiorni entusiasmanti e incontri coinvolgenti. Con Marte e Venere complici dal Capricorno, avrete fantasia e un invidiabile dinamismo nel produrre.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Grazie a Saturno in Acquario, finalmente riceverete una dimostrazione di stima e simpatia da qualcuno che si era fatto un’opinione sbagliata su di voi. Non fatevi rubare un’idea, e siate pronti e scattanti nel proporla. Occhio, potrebbero battervi sul tempo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con le stelle del cielo di oggi, chi è in coppia avrà la sensazione che l’attuale felicità potrà essere eterna. Per i single, incontri galanti e romantici. Cambiamenti inattesi. Non fatevi prendere dai dubbi: cavalcherete l’onda meravigliosamente!

Acquario. 21/1 – 19/2

A causa del Sole quadrato a Urano, attenti all’impulsività e al pressapochismo che, in un battibaleno, potrebbero creare complicazioni con superiori e colleghi. Non lasciatevi andare in confidenze con chi sapete già in partenza che non può comprendevi.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in sestile a Nettuno vi consisterà di dimostrare alla persona che vi ha rubato il cuore, con piccoli gesti significativi, i vostri più autentici sentimenti. Con Giove che staziona in casa vostra, i contatti con l’estero risulteranno particolarmente positivi.

