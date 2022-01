Oroscopo Gemelli di oggi 29 e domani 30 gennaio

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 gennaio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Con Giove quadrato in Pesci, non disperdete le forze in impegni infruttuosi. Rallentate i ritmi, riposatevi in luoghi immersi nella natura. Il cuore sogna con grande romanticismo, meglio invece rimanere ancorati fermamente a terra. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

© Riproduzione riservata