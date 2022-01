Oroscopo Sagittario di oggi 29 e domani 30 gennaio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 gennaio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Con Giove nemico, sentirete un forte desiderio di pace. Avete bisogno di ricaricare le pile, consumate dalle diverse situazioni che vi pesano quotidianamente. Saturno vi regalerà la chiave per aprire la porta del cuore della persona che avete saputo conquistare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

