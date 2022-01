Oroscopo Ariete di oggi 30 e domani 31 gennaio

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 gennaio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Marte in quadratura dal Capricorno segnala una stancante crescita dei ritmi e un aumento della tensione. Riposate di più e il meglio possibile. Non alleatevi con colleghi dalle intenzioni poco chiare. Anche da soli saprete dimostrare quanto valete. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

