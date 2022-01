Oroscopo Bilancia di oggi 30 e domani 31 gennaio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 gennaio?

Bilancia

Accettate di conoscere persone nuove: forse tra queste c’è proprio quella che aspettate da molto tempo di incontrare. Non vi scoraggiate. Con Mercurio ostile, gli scambi di opinione con un amico si faranno vivaci, ma poco proficui. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

