Oroscopo Cancro di oggi 31 gennaio e domani 1 febbraio

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 gennaio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Marte in opposizione dal Capricorno potrebbe rendervi molto grintosi e battaglieri. State attenti a non ingigantire i piccoli contrasti con reazioni esagerate. Questo Marte dissonante continua a causarvi nervosismo e cattivo umore, tanto da diventare intolleranti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

