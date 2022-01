Oroscopo Sagittario di oggi 31 gennaio e domani 1 febbraio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 gennaio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Con Giove malandrino, non tenetevi tutto dentro. Rischiate di superare la soglia di sopportazione e sbottare nel momento meno opportuno. Assecondate Saturno nella sua instancabile opera di consolidamento della vostra posizione e carriera. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

