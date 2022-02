Oroscopo di oggi 1 febbraio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 1 febbraio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 1 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

I sestili della Luna e del Sole vi assicurano un martedì sprint: pieno di appuntamenti, incontri e occasioni vincenti. Problemi confidati agli amici. Tante le energie che mettete in campo per tener dietro alle innumerevoli incombenze, ma non siete affatto stanchi.

Toro. 21/4 – 20/5

Le discussioni familiari vertono sulle vostre scelte professionali, ma se siete convinti di ciò che state facendo, non vi resta che tenere duro. Rimestare nel passato vi mette ansia? Fate pace con voi stessi: il presente appare roseo e appagante.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna Nuova inaugura il mese all’insegna dell’idealismo. Opinioni e concetti stimolanti circolano intorno a voi. Voglia di autonomia. Metodo e ispirazioni creative per concludere in fretta gli impegni e dedicarvi senza un pensiero allo svago.

Cancro. 22/6 – 22/7

Una situazione lavorativa potrebbe sbloccarsi inaspettatamente o trovare soluzioni tali da agevolare la soddisfazione delle vostre nuove esigenze. Conducete eventuali trattative in modo intelligente, senza dare l’impressione di forzare la mano.

Leone. 23/7 – 23/8

Se i vostri programmi vi sfumano di sotto il naso, non è per difetto di serietà da parte vostra, ma per circostanze al di là del vostro controllo. Conservate obiettività e ragionevolezza, evitando di addossare responsabilità in modo del tutto casuale.

Vergine. 24/8 – 22/9

E se febbraio portasse un nuovo amore? Potete facilitare il compito a Cupido, eliminando ogni resistenza al cambiamento. Urano vi agevola. Idee, suggerimenti e intuizioni saranno a vostra disposizione. Lasciate da parte le battaglie quotidiane.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per risolvere una faccenda delicata, puntate sul ragionamento. La mente lucida e sottile odierna vi aiuta a cogliere aspetti nuovi del problema. Soddisfazioni nella sfera professionale e affettiva, grazie a un buon mix di energia e tolleranza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’istinto alla ribellione oggi può giocarvi un brutto scherzo, creando tensioni con amici, partner e familiari per questioni di poco conto. Un discreto senso pratico vi consente di capire, se sia il momento o meno di fare un passo indietro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna si fa portavoce di belle notizie, inviti, scambi con persone con le quali condividete gli stessi valori di base, gli stessi ideali. Giornata ispirata a un’ampia libertà di pensiero e di azione. Stato d’animo leggero e fiducioso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Febbraio apre il sipario, e le novità sono da prima pagina. Siete sereni, carichi, ottimisti. Il saldo economico migliora, la forza vi sostiene. Molte agevolazioni sulla vostra strada vi consentono di ampliare gli orizzonti professionali. Amori felici.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna dà inizio alle danze del mese. Organizzate il carnet in modo da evitare i balli acrobatici, meglio puntare su un intramontabile giro di valzer. Per raggiungere un buon equilibrio nelle relazioni, fate un compromesso fra le vostre e le altrui priorità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Su molti piani iniziate febbraio ben equipaggiati, in grado di formulare i vostri piani e gli interventi e di prendere decisioni equilibrate. Un elemento di successo sarà la capacità di esporre con semplicità ed efficacia le vostre idee.

© Riproduzione riservata