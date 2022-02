Oroscopo di oggi 2 febbraio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 2 febbraio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 2 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

I periodi meno smaglianti hanno il pregio di portarvi a considerare diversamente le situazioni, a provare a mettervi nei panni degli altri. Sollecitudine e disponibilità riescono a coinvolgere chi vi sta a cuore più dei richiami imperiosi.

Toro. 21/4 – 20/5

Sotto la luce della Luna in Pesci, anche le fantasie più ardite diventano realizzabili. Azioni improvvise e ponderate. Prospettive di successo. Programmi coraggiosi ma ragionevoli, rischi ben calcolati, investimenti su un progetto ambizioso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’umore non sarà brillante, ma coltivate la vita sociale, anche se probabilmente apprezzerete la serenità di un momento di solitudine. Chiedete conferme del vostro fascino, ma nel passare dalle parole ai fatti vi mostrate sfuggenti ed evasivi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giornata ottima capeggiata dalla Luna in Pesci, che dà una bella pennellata rosa al quadro della vita. Eventi prodigiosi ai quali non pensavate. Se avete un partner innamorato, sorvolate su alcune divergenze, altrimenti aspettatevi discussioni.

Leone. 23/7 – 23/8

Una ferrea organizzazione vi terrà al riparo da eventuali ostacoli. Fase di introversione nel quale sarà piacevole coltivare i vostri interessi. Un viaggio programmato e poi rimandato da tempo potrà realizzarsi. Un messaggio vi rassicurerà.

Vergine. 24/8 – 22/9

Divergenze di opinione vi rendono insofferenti. Le stelle consigliano un atteggiamento più duttile, forse la vita a due chiede una verifica. Non è il caso di lasciarsi prendere la mano dalle incertezze e di agire impulsivamente: aspettate che passi...

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’agitazione che regna nell’ambiente familiare in qualche modo vi disturba. Non amate le polemiche, specie per questioni che ritenete secondarie. Non spaventatevi di fronte all’impegno che nuove responsabilità comportano. La fortuna aiuta gli audaci.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna preannuncia un recupero della sicurezza in voi stessi. Potete togliervi qualche sassolino dalla scarpa, ma occhio a non farvi dei nemici. L’avventura è pericolosa, ma la tranquillità per voi è letale. Potendo scegliere, opterete per il rischio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Difficile ma non impossibile oggi mantenere la rotta. Basterà prendere le cose con calma e non scoraggiarsi di fronte ai possibili imprevisti. Farete bene a muovervi con cautela meditando ogni azione, ogni cambiamento e calibrando ogni parola.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna mette in luce il vostro lato più sensibile. Aprendovi all’esterno, proverete il desiderio di fare qualcosa per chi è meno fortunato. Buona anche l’intesa di coppia, vivacizzata dalla giusta dose di passione, sentimento e... gelosia.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le prospettive professionali sono ottime, ma i risultati concreti non sono ancora soddisfacenti? Chiedetevi cosa manca, la risposta non è difficile. Dopo un periodo di conoscenza, è ora di creare un patrimonio spirituale comune: sogni, ideali, valori.

Pesci. 20/2 – 20/3

Marte in Capricorno sostiene la vostra Luna. Il risultato è un equilibrio a prova di bomba. Senza perdere la dolcezza, acquisirete sicurezza. I sogni possono diventare realtà. Un amore romantico si avvia verso una progettazione concreta.

© Riproduzione riservata