Oroscopo Bilancia di oggi 4 e domani 5 febbraio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Senso del dovere ben abbinato alla capacità di togliersi qualche sfizio piacevolissimo, fosse anche regalarvi qualche momento di puro ozio. In amore andamento altalenante e se avete a che fare con la gelosia, avrete un bel daffare per non creare pasticci. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

