Oroscopo di oggi 4 febbraio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 4 febbraio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Lavorate con lo sguardo rivolto al weekend, scrupolosi, ma senza troppo entusiasmo. Obiettivo: sbrigare gli impegni per poter staccare la spina. La soddisfazione del capo è la chicca odierna. Un lasciapassare per una meritata serata di relax.

Toro. 21/4 – 20/5

Amicizie e carriera si intrecciano senza interferire a vicenda. Protezioni sottili, consigli e spirito di iniziativa contro tranelli o passi falsi. Unendo le forze un progetto ambizioso va in porto. Novità e uscita a sorpresa preparata dagli amici.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Questioni di lavoro e di investimenti vi tengono sulle spine e finiscono per demotivarvi. Animo! Qualche buona strategia si profila all’orizzonte. Un bonus economico inatteso proveniente dal passato vi consente di rimettere in pari i vostri bilanci.

Cancro. 22/6 – 22/7

Soldi, affari, vita personale attraversano una giornata magica che vi fa sentire fortunati e vincenti. Prove superate dopo un percorso impegnativo. I battibecchi con il partner, invece di turbarvi, appaiono stimolanti, aggiungono brio e passione al rapporto.

Leone. 23/7 – 23/8

Può darsi che vi sentiate in qualche modo frenati nello slancio, ma andare al trotto anziché al galoppo vi consentirà di valutare la strada migliore. Ci vuole metodo, tranquillità, anche concedendovi una salutare lentezza, una pausa di riflessione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Vorreste fare mille rivoluzioni, ma il cambiamento a volte procede per tappe: in vetta si arriva con un salto, dopo aver preso la rincorsa. Forti, resistenti, combattivi, state alla larga dalle persone che spengono la vostra luce e creano solo malumore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Senso del dovere ben abbinato alla capacità di togliersi qualche sfizio piacevolissimo, fosse anche regalarvi qualche momento di puro ozio. In amore andamento altalenante e se avete a che fare con la gelosia, avrete un bel daffare per non creare pasticci.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Siete vivi più che mai con bellissime novità in arrivo, che possono essere sia amorose che professionali. Contorsioni mentali in netto calo. Andamento scorrevole, con iniziative in campo lavorativo che confermano un bel periodo di crescita.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Mattinata non di tutto riposo, punteggiata da qualche imprevisto. Dal pomeriggio le cose si sbloccano, lasciando campo libero allo svago. Evitate i rischi della finanza allegra e centellinate con saggezza le risorse. Ordine e tagli del superfluo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un mattino soleggiato in cui fare incetta di buonumore, energia e grinta. Potranno tornarvi utili più tardi, quando la Luna entrerà in Ariete. Gli alti e bassi sono fisiologici, ma grazie al vostro equilibrio, tra salite e discese, mantenete la direzione giusta.

Acquario. 21/1 – 19/2

Potrete ritagliarvi un po’ di relax e con astuzia impedire di farvi catturare completamente da incombenze pratiche niente affatto entusiasmanti. Temporeggiate rispetto a questioni di cuore, forse ancora non del tutto chiare. Presto tutto sarà evidente.

Pesci. 20/2 – 20/3

Forza di volontà e pianificazione, un mix vincente: potete farcela! Le antenne, più sensibili del solito, vi indirizzeranno verso la mossa appropriata. Impegno creativo al lavoro. Gli input ricevuti da nuovi contatti o durante un viaggio iniziano a prendere forma.

