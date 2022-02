Oroscopo di domani 5 febbraio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 5 febbraio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Sollecitata dagli astri in Acquario, Saturno e il Sole, la vostra Luna punta al rilancio. Favorito il raggiungimento di ambizioni professionali e cambiamenti. Molte idee e ottime probabilità di metterle in pratica. Un filo di fortuna vi aiuta in qualunque iniziativa.

Toro. 21/4 – 20/5

Operando con calma e determinazione, potrete fare gli aggiustamenti e le modifiche necessari per sbloccare una faccenda sentimentale poco chiara. Un po’ di moto, ma anche qualche trattamento naturale, sono quello che ci vuole per mantenere la forma.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Basta che la Luna guadagni pimpante il segno dell’Ariete scortata da Saturno, perché il corso delle emozioni si riposizioni nella carreggiata giusta. Ottime carte da giocare per ribaltare a vostro vantaggio una situazione insoddisfacente. Novità e inviti in arrivo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Presi in contropiede da qualche imprevisto, sbagliate nel giudicare avvenimenti e persone, mettendovi in testa idee che non corrispondono al vero. Le scelte compiute senza un’adeguata e attenta riflessione potrebbero rivelarsi un clamoroso fiasco.

Leone. 23/7 – 23/8

Energia da vendere e umore alle stelle, con la Luna in Ariete. Se avete collezionato una serie di insuccessi personali, avete l’occasione per rifarvi. Più intraprendenti e più sicuri che mai, potrete prendere una decisione difficile, rimandata da tempo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Frequentando ambienti dove circolano idee nuove o accettando inviti di un certo impegno sociale, avrete l’opportunità di mettervi in luce. La vostra obiettività di giudizio e la linearità del vostro intervento susciteranno l’ammirazione di molti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sabato piacevole per il clima di leggerezza e serenità che sentirete aleggiarvi intorno. La fortuna è con voi e con il vostro amore. Ottima la vostra relazione affettiva, che vi stimola a vedere chiaro in voi stessi e a pensare al futuro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In questa fase occupatevi seriamente dell’organizzazione, a cominciare dalla professione. Scambio con gli altri benefico per l’economia. Piccole e grandi incombenze domestiche, lavoretti di restauro o di manutenzione riusciranno a meraviglia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Vi sentite energici, motivati, per mettere in cantiere progetti, affrontare scelte vincenti. Per i single incontri interessanti: buttatevi! Con le esaltanti promesse della Luna, è facile essere di buonumore, recuperare padronanza e coraggio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sotto il raggio della Luna in Ariete, il riposo appare come un’utopia. A maggior ragione, se il partner vi pressa per uscire insieme a fare shopping. Mantenete il controllo senza commettere passi falsi. Trovate un buon compromesso fra le vostre e le altrui esigenze.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con il sestile della Luna che garantisce risorse energetiche e vi aiuta a canalizzare la volontà in una direzione precisa, la giornata è uno spasso. Ritmo dinamico e atmosfera vivace coinvolgono anche la sfera amorosa. La serata riserva sorprese.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’attivismo lavorativo porta nuove prospettive di guadagno. Tante piccole cose si sistemano nel posto giusto. Sopravvive un po’ di malinconia. Occorre ancora un po’ di pazienza nei sentimenti: ingannate l’attesa occupandovi di voi stessi.

