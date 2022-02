Oroscopo Leone di oggi 4 e domani 5 febbraio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 febbraio?

Leone

Può darsi che vi sentiate in qualche modo frenati nello slancio, ma andare al trotto anziché al galoppo vi consentirà di valutare la strada migliore. Ci vuole metodo, tranquillità, anche concedendovi una salutare lentezza, una pausa di riflessione. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

