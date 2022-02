Oroscopo Ariete di oggi 6 e domani 7 febbraio

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Sollecitata da Mercurio, la Luna nel segno parla di lavoro anche oggi che è domenica. Questioni che non possono essere rimandate vi vogliono presenti. I dettami arrivano dall'alto, ma la vostra ambizione fa la sua parte: affrontate di petto la situazione.

