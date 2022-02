Oroscopo di oggi 6 febbraio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 6 febbraio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 6 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

Sollecitata da Mercurio, la Luna nel segno parla di lavoro anche oggi che è domenica. Questioni che non possono essere rimandate vi vogliono presenti. I dettami arrivano dall’alto, ma la vostra ambizione fa la sua parte: affrontate di petto la situazione.

Toro. 21/4 – 20/5

Rivedendo con calma il vostro operato e facendo leva sulla capacità introspettiva, potrete fare passi da gigante nel percorso professionale. Tenete sotto controllo le mosse altrui, ma il fatto di giocare in difesa raffredda la spontaneità del dialogo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata all’insegna dell’intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda. Scelte importanti e decisioni istantanee si riveleranno vincenti. Viaggi al riparo da rischi. Successi sportivi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Luna foriera di imprevisti. Dovrete essere più che mai meticolosi, anche se un’urgenza nella consegna vi costringe ad accelerare il ritmo. Siete fuori strada, se pensate che i soci o il partner siano i diretti responsabili del vostro malumore.

Leone. 23/7 – 23/8

Nessun ostacolo si frappone tra sogni e desideri. Carisma e charme aumentano. Successi in amore con un partner accomodante e innamorato. Confidate sempre senza timore nelle vostre risorse. Il bisogno di conferme può essere appagato.

Vergine. 24/8 – 22/9

Bene l’attività, ma bene anche l’amore, specie se sta nascendo qualcosa di nuovo e di tenero con una persona del vostro ambiente di lavoro. Recuperata la vostra assennatezza, riuscirete ad assolvere tutti gli impegni e a godervi una splendida serata.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi sentite sotto esame e che questo vi crea un certo disagio. Rilassatevi, svolgete il vostro dovere con serietà e non raccogliete provocazioni o critiche. Per ritrovare l’equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l’istinto che vi consiglia la soluzione più saggia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il ritmo odierno è frenetico, ma le gratificazioni non dovrebbero mancare. Un incarico di responsabilità apre sbocchi nuovi per la carriera. L’affetto e l’amicizia vanno nutrite senza dare niente per scontato. Favoriti i viaggi e gli spostamenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi sì che vi alzate con il piede giusto! Avete lo spirito ideale per muovervi, divertirvi, uscire. Le vostre opinioni trovano credito. La Luna accende il cuore e i sensi. Relazioni vecchie e nuove ritrovano feeling, passione e complicità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non è il momento per concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarvi un tiro birbone. Tenetevi in disparte. Tolleranza. Questo è ciò che occorre nei confronti di chi vi ama. Moderate le pretese e lo stress.

Acquario. 21/1 – 19/2

Siete allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza. Incontro piacevole con gli amici. Pizzeria o birreria, cinema, a spasso per le vie della città sottobraccio alla vostra ultima fiamma.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l’occasione di allacciare rapporti con persone di spessore. Date un tocco estroso al look, rinnovate il guardaroba. Dovreste iniziare a raccogliere i frutti della vostra semina. Attivatevi per ottenere il saldo di un vecchio credito.

© Riproduzione riservata