Oroscopo Bilancia di oggi 8 e domani 9 febbraio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 8 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Gli astri vi donano ore tranquille: pochi divertimenti, ma grande concentrazione nell’attività che vi ripaga con soddisfazioni “contanti”. Amicizie pronte a darvi una mano per una storia d’amore un po’ deludente. Forse vi aspettavate troppo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

© Riproduzione riservata