Oroscopo di domani 9 febbraio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 9 febbraio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 9 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

Inizio mattina incentrata su faccende pratiche che vi rendono inquieti. Vorreste cambiare, cercare nuove soluzioni, ma è bene non rischiare avventure. Dal pomeriggio miglioramento dell’umore e recupero della leggerezza. Grazie di cuore a un amico.

Toro. 21/4 – 20/5

Siete molto più forti di quello che sembrate e lo sapete, però non esagerate con gli atteggiamenti impositivi, potrebbero sorgere malintesi. Mantenete un atteggiamento saldo e pragmatico nell’attività. Anche negli investimenti calcolate i rischi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una mattinata caratterizzata da un’atmosfera sonnacchiosa, solo con il passare delle ore vi svegliate dal torpore e in vista della serata riprendete quota. In amore ribattete alle gelosie senza correre dietro a nessuno. Meglio siate voi ad essere inseguiti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tema per casa oggi dettato dalla Luna: imparare l’arte magnifica e rilassante del sano egoismo. Senza paura e senza inutili sensi di colpa. Fate in modo che nessuno approfitti del vostro buon cuore, molto spesso a scapito della libertà.

Leone. 23/7 – 23/8

Risveglio un po’ grigio. Venere si preoccupa di mettere i sentimenti in primo piano, ma più che verso uno spazio aperto, finite in un vicolo cieco. Chi vi ama saprà rispettare la vostra natura indipendente e i vostri tempi. In caso contrario, non è amore.

Vergine. 24/8 – 22/9

Approfittate della mattina per concludere gli appuntamenti in agenda, portatevi avanti con il lavoro. Avrete dalla vostra energia e senso pratico. La forza d’animo non vi manca e vi sarà d’aiuto, se durante il giorno dovesse presentarsi qualche problema.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le vostre vicende affettive vivono un momento di intensità speciale, a cui un giusto pizzico di gelosia aggiunge un tocco più emozionante. I programmi per stasera vi rendono euforici. Sbrogliata la matassa dei doveri, la movida aspetta solo voi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Qualche ostilità planetaria rischia di provocare dissapori, disarmonie e conflitti. Ma niente paura, si superano con il confronto e con un dialogo aperto. Affrontate un discorso chiaro in famiglia per trovare un compromesso e risolvere ciò che procura insoddisfazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giornata ideale per gratificarvi con un acquisto desiderato e più volte rimandato. Dice il saggio: “A volte nulla è più necessario del superfluo”. Le prospettive del periodo sono rosee. Gli alti e bassi fanno parte del gioco, l’importante è seguire l’onda.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sul fronte professionale oggi viaggiate in autostrada: grinta, energia e voglia di fare abbondano e i risultati sono appaganti su tutti i piani. Famiglia, partner e figli un po’ trascurati, con il rischio di crearvi noie e nuovi grattacapi. Usate il buonsenso.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le grane relative alla casa e alle spese extra incoraggiano i battibecchi e causano malumore. Tuttavia il lavoro gira e tutto si può affrontare. Le idee che vi frullano in testa non piacciono alla dolce metà, ma incontrano il favore dei superiori.

Pesci. 20/2 – 20/3

Procedete in modo fermo e razionale, con un realismo che sa anche essere concreto, mentre le onde emotive dentro di voi sono gonfie di aspettative. Le spese sono ammortizzate dalle entrate, respirate! I nuovi flirt sono caldi almeno per quanto vi riguarda.

