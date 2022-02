Oroscopo Scorpione di oggi 9 e domani 10 febbraio

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Qualche ostilità planetaria rischia di provocare dissapori, disarmonie e conflitti. Ma niente paura, si superano con il confronto e con un dialogo aperto. Affrontate un discorso chiaro in famiglia per trovare un compromesso e risolvere ciò che procura insoddisfazione. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

