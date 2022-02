Oroscopo Leone di oggi 10 e domani 11 febbraio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 10 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Desiderio di essere ammirati e corteggiati? Adoperate le capacità di seduzione: l’eleganza, la generosità, la classe innata. Con le buone maniere... Qualcuno tenta di ostacolarvi, i rivali non mancano, ma all’attacco diretto preferite l’ironia: è un’arma letale. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata