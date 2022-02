Oroscopo Bilancia di oggi 11 e domani 12 febbraio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Un venerdì ottimo per la vita sociale, ma anche per analizzare con occhio critico e in modo lucido alcune dinamiche familiari dalle sfumature ambigue. Il rapporto di coppia mostra qualche strappo, ma la tolleranza e l’apertura mentale funzionano egregiamente. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

© Riproduzione riservata