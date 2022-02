Oroscopo di oggi 11 febbraio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 11 febbraio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 11 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

Un pieno di simpatia e buonumore, per merito della Luna. Programmi di viaggio a brevissima scadenza. Confidenze affettuose con chi vi ha rubato il cuore. Fortuna in affari, studi, investimenti. Serata improvvisata con vecchi amici: tra chiacchiere e risate il tempo vola.

Toro. 21/4 – 20/5

Il denaro e gli affari vi danno fin troppe preoccupazioni, specialmente se come oggi vi tocca mettere mano al portafogli per uscite non preventivate. Avete una gran voglia di amore; non mancheranno le occasioni per soddisfare i vostri desideri.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nonostante le innumerevoli difficoltà, non vi perdete d’animo e con la vostra immancabile ironia, sdrammatizzate i problemi. Colpi di fulmine. Facendo leva sulla tempestività, rimuoverete con agio gli intralci e risolverete qualche problema.

Cancro. 22/6 – 22/7

Chiarezza con conoscenti e persone che bazzicano il vostro ambiente: c’è pericolo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente ragioni. Particolare cura nei rapporti di amicizia: piccole incomprensioni sono in agguato. Esprimete le vostre esigenze.

Leone. 23/7 – 23/8

Grazie al cielo, gli amici e l’amore non mancano, da loro ricevete supporto e calore. Una panacea per tutti i mali, in questo periodo faticoso e stressante. Organizzate qualcosa “fuori dall’ordinario”. Non pensate oggi alla carriera, e rilassatevi in compagnia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Dai Gemelli la Luna lancia segnali di fumo a Nettuno, ma siete troppo astuti per cadere nel tranello delle lusinghe, dei messaggi inconsistenti. Progetti ambiziosi richiedono impegno, ma ripagano. Rendetevi disponibili per un lavoro di gruppo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un venerdì ottimo per la vita sociale, ma anche per analizzare con occhio critico e in modo lucido alcune dinamiche familiari dalle sfumature ambigue. Il rapporto di coppia mostra qualche strappo, ma la tolleranza e l’apertura mentale funzionano egregiamente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Dietro l’apparenza razionale e controllata, il fuoco del vulcano non smette di bruciare, preparando il terreno a prossime radicali rivoluzioni. Sul piano del dinamismo non siete mai carenti, però in qualche occasione fermatevi a mettere ordine.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Qualche turbolenza emotiva da allontanare con decisione, dando maggiore spazio all’animo libero che riesce a conciliare realtà e desiderio. Favoriti gli incontri e la vita sociale. Concedete al cuore di seguire la sua via, senza diffidenza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un rapporto di affettuosa amicizia è l’alternativa a un amore che oggi sembra giocare a nascondino con voi. Uscirà allo scoperto: dategli tempo! Importante non dare seguito a critiche e malumori in famiglia. L’interferenza nella privacy non è gradita.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata senza un pensiero in compagnia del Sole e della Luna. Perfetti testimoni di promesse e coccole che hanno il profumo della felicità. Un appuntamento romantico merita una preparazione accurata. Mettetevi in tiro e sfoderate il vostro charme.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se l’incontro casuale con un ex vi mette in subbuglio, forse significa che la fiamma arde ancora. Un fuoco fatuo tenuto in vita dalla nostalgia? I vostri cari, a fin di bene, sono un po’ lamentosi. Vorrebbero vedervi sempre felici, contenti e... ordinati.

