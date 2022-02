Oroscopo Leone di oggi 11 e domani 12 febbraio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Grazie al cielo, gli amici e l’amore non mancano, da loro ricevete supporto e calore. Una panacea per tutti i mali, in questo periodo faticoso e stressante. Organizzate qualcosa “fuori dall’ordinario”. Non pensate oggi alla carriera, e rilassatevi in compagnia. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

