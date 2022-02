Oroscopo di oggi 12 febbraio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 12 febbraio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 12 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

Oggi c’è da segnalare qualche ostacolo o tensione, ma se proseguite con la solita energia, condurrete a termine con successo gli impegni. La famiglia impone spese straordinarie? La vostra gestione creativa delle finanze vi sarà d’aiuto.

Toro. 21/4 – 20/5

Sostenuta da Giove, la Luna in Cancro è ideale per riprendere i contatti con un amico d’infanzia o un parente perso di vista da qualche tempo. Vi occupate senza fatica delle faccende domestiche, e nel volontariato venite ripagati da luminosi sorrisi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Svolta con entusiasmo e passione, una faccenda familiare poco gradita diventa appagante. A volte basta poco. La soddisfazione è tutta interiore. Giornata di rielaborazione: rivedete interessi e principi, sulla base di piccoli ma significativi eventi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con uno splendido Giove a farle da spalla, la Luna e l’intuito stemperano qualsiasi problema. Messaggi dai sogni, percezioni da tenere d’occhio. Creatività. Un’idea vincente per dar vita a un nuovo progetto o per ridare smalto a uno vecchio.

Leone. 23/7 – 23/8

Clima di introspezione. Siete poco ciarlieri, un po’ defilati, ma le vostre riflessioni vi serviranno per prendere decisioni piuttosto coraggiose. Una buona notizia! Dalle vostre parti potrebbero circolare dei bei soldini frutto di investimenti indovinati.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’arbitraggio della Luna riporta in parità la partita fra voi e il partner. Un buon interscambio dei ruoli nella gestione della casa e dei figli. Con il giusto amalgama di intuito e senso pratico, mettete da parte ogni riserva e godetevi la pace familiare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sabato a fasi alterne. Momenti di ozio e fantasticherie e momenti di iperattività: in ogni caso il vostro peggior nemico oggi è l’eccesso. Per timore di esserne coinvolti, tenete sottochiave paure ed emozioni, solo in famiglia vi lasciate andare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Approfittate di questo periodo magico per rifarvi in tutte le incombenze che avete trascurato, per una proposta di pace, per aumentare il gruzzolo. L’energia psichica fluisce senza intoppi, regalandovi insospettate intuizioni. Stato di grazia che rasenta la felicità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le esigenze concrete sono prioritarie e vi indirizzano a prendere quanto offre il presente. Un lavoro extra, un’entrata inaspettata, un’emozione nuova. Dei dettagli pratici vi assillano da tempo? Una soluzione inattesa potrebbe provenire dall’ambiente.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Senso pratico ed estro si coniugano a meraviglia. Opportunità e notizie, se desiderate essere d’aiuto agli altri, ma non sapete come rendervi utili. Se vi sentite in vena di espressione creativa, datevi da fare con pennelli, argilla, ricami... siete al top!

Acquario. 21/1 – 19/2

Lavorate di buona lena per chiudere la settimana senza lasciare sospesi. Impegno anche nello studio, in vista di interrogazioni o esami futuri. Tranquillo il fronte economico, magari addirittura reso più baldanzoso da una piccola vincita o da un extra.

Pesci. 20/2 – 20/3

Oggi siete l’immagine della serenità. La concatenazione di tante piccole circostanze favorevoli suscita un senso di protezione e di gratitudine. Tutto si muove secondo i vostri desideri, le fantasie e i sogni trovano un bel trampolino di lancio.

