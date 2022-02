Oroscopo di domani 13 febbraio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 13 febbraio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 12 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

Dal confronto con il passato, emerge un mondo interiore complesso, ma ricco di felici prospettive. Guardare indietro è faticoso, ma utile. Date al partner il tempo di assimilare i cambiamenti che state prospettando, trovando parole rassicuranti.

Toro. 21/4 – 20/5

L’ambiente rilassato favorisce la messa a punto di progetti inerenti la casa, l’educazione dei figli, ed eventuali viaggi e vacanze. Benessere. L’amore regala gioie ed emozioni, ma anche concretezza: senza pianificare il futuro, assaporate il presente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Luna ininfluente sul piano pratico, ma importante per la sfera intima ed emotiva. L’intuizione potenziata può far scaturire qualche illuminazione. Una vena di pigrizia. Vista in positivo, è una buona opportunità per lasciare per un po’ ad altri il timone.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nettuno, assistente prediletto della vostra Luna, aumenta a dismisura la sensibilità. Agite seguendo l’istinto, anche se l’ambiente disapprova. La soddisfazione delle vostre esigenze più profonde vi appaga. Piovono giudizi? Non ve ne curate!

Leone. 23/7 – 23/8

Se per quanto riguarda la professione il periodo è faticoso, sul fronte del cuore qualunque sia il vostro stato civile abbondano le novità. Avete assolutamente bisogno di un forte scossone? Allora tanto vale osare, giocando il tutto per tutto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il cielo assicura che oggi andrà tutto per il meglio. Affari, acquisti e lavoro baciati dalla fortuna. Azioni concrete realizzano grandi ambizioni. Piacevolissima la serata in compagnia. Chiacchierate costruttive e programmi che vi rendono felici.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Semaforo rosso a sbarrarvi la strada, ingarbugliando sentimenti e rapporti. Segnali di scontentezza e lievi incomprensioni con il prossimo. Per un errato senso di perfezionismo, pretendete troppo da voi stessi e da chi lavora a fianco a voi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le questioni lavorative vi assorbono molto, ma oggi gratifiche, incentivi e attestati di stima vi danno la riprova che il tempo è stato ben speso. L’entusiasmo per un progetto remunerativo andato in porto appiana le controversie con i colleghi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una giornata molto favorevole, sia per smaltire gli impegni arretrati sia per sistemare trattative finanziarie in comune con altri. Se avete in mente di chiedere un prestito, attivatevi subito: la richiesta verrà accolta senza alcuna difficoltà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le gratificazioni che arrivano dalla sfera sociale e dalle amicizie compensano i musi lunghi che vi tocca sopportare in famiglia per la vostra latitanza. Qualcuno rosica per il vostro successo? Infischiatevene! Il merito, oltre che della fortuna, è tutto vostro.

Acquario. 21/1 – 19/2

È il momento di mettere da parte le preoccupazioni astratte e di risolvere in concreto faccende pratiche ed economiche importanti. Le stelle vi aiuteranno! Tenete duro, fate dell’organizzazione e dell’ordine le parole chiave, tutto si sistemerà.

Pesci. 20/2 – 20/3

Situazioni dinamiche in famiglia: novità che bollono in pentola... Studio di argomenti appassionanti e persone con cui condividere gli entusiasmi. Il desiderio di stabilità affettiva incoraggia passi significativi per dare alla relazione un assetto nuovo.

© Riproduzione riservata