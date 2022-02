Oroscopo Leone di oggi 12 e domani 13 febbraio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 12 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Clima di introspezione. Siete poco ciarlieri, un po’ defilati, ma le vostre riflessioni vi serviranno per prendere decisioni piuttosto coraggiose. Una buona notizia! Dalle vostre parti potrebbero circolare dei bei soldini frutto di investimenti indovinati. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata