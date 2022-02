Oroscopo di domani 14 febbraio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 14 febbraio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 14 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

Lunedì faticoso per il lavoro. Un’insolita insicurezza vi vede esitanti a esprimere le vostre idee e vi induce a rimetterle in discussione. Un po’ di ansia e qualche incertezza sul piano familiare. Agite con la consueta fiducia e ne verrete a capo.

Toro. 21/4 – 20/5

Ottimo dialogo con i vostri cari e serenità fra le mura domestiche. Potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore. La Luna vi sollecita a iniziare una cura, per prevenire disturbi digestivi spesso di origine psicosomatica

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nonostante una fase poco entusiasmante dal punto di vista economico, grazie all’esperienza accumulata, riuscite a trovare soluzioni efficaci. Piccoli guai legati alla quotidianità: studiate nuove strategie per superarli e non perdete la calma.

Cancro. 22/6 – 22/7

Armatevi di una spada infallibile, fatta di dolcezza e comprensione, se volete uscire vincitori dalle possibili tensioni con l’amato bene. Avete intuizioni brillanti per sciogliere questioni intricate, ma un’incertezza improvvisa vi ferma la mano.

Leone. 23/7 – 23/8

Il cielo appesantisce le dinamiche in famiglia, ma voi dovete essere più generosi del solito e non curarvi delle parole dette da un vostro caro. Contate sull’istinto, prezioso per sistemare le faccende personali più delicate. Emozioni bollenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Senso pratico e serenità interiore vi sosterranno, qualora doveste affrontare scelte importanti nell’ambito familiare o professionale. Urano viaggia con voi dando profondità alle vostre intenzioni, arricchite dalla sensibilità della Luna.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Cercate di essere meno suscettibili e non prendete per offese quelle che invece sono critiche costruttive: accettate i buoni consigli! Un piccolo passo indietro nella vostra relazione vi costringe a guardarvi dentro: è amore vero?

Scorpione. 23/10 – 22/11

Bei trigoni d’Acqua a vostro favore. Complice un elemento sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Emozioni forti e tenere coccole. Giornata all’insegna del successo e dell’appagamento interiore. In primo piano sentimenti e famiglia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una fase positiva. Le difficoltà non sono del tutto risolte, ma sostenuti dall’ottimismo e dalla buona sorte, avete ottime chance per riuscirci. Prendete in considerazione quei problemi dettati dalla gestione delle risorse finanziarie comuni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sotto il tiro della Luna in Cancro, Mercurio vi crea preoccupazioni e dubbi inesistenti. Bisticci con i vicini per vecchie ruggini del passato. Incerti sulla piega che le vicende sentimentali vanno prendendo, freddezza e calore si alternano.

Acquario. 21/1 – 19/2

.Qualche piccolo ostacolo pratico rende ogni cosa più faticosa, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per risultare i vincitori. Tenete duro se le circostanze lo richiedono, facendo dell’organizzazione la vostra parola d’ordine.

Pesci. 20/2 – 20/3

Strappi emotivi ricuciti e buonumore. Sereno il rapporto con i figli e con i giovanissimi della famiglia. Pupi in arrivo per chi li desidera. Se avete un problema da risolvere, non chiedete consigli esterni, fidatevi delle vostre sensazioni.

